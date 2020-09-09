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【疫市營商】遊客大減瑞士鐘錶業損失138億！推「輕奢侈」品牌・電貿救市

商管策略 09:19 2020/09/09

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新冠肺炎疫情影響全球旅遊業，同時打擊瑞士鐘錶業。寶齊萊 (Bucherer) 早前宣布裁員數百名員工，據馮托貝爾銀行 (Vontobel) 預測，今年瑞士鐘錶業的出口額將減至 16.3 億瑞士法郎（約港幣 137.56 億元）。雖然疫情影響瑞士鐘錶出口，但網上銷售卻成為當地以至鐘錶品牌的新出路。

旅客大減 鐘錶品牌裁員

瑞士諮詢機構 LuxeConsult 指，今年瑞士鐘錶業的銷售額將減少 20%，預計最多售出 1,600 萬隻手錶。到訪瑞士的旅客大多都會在當地購買「瑞士製造」手錶，但隨著疫情爆發，當地不少鐘錶店因疫情而關閉，全球最大的鐘錶零售商寶齊萊因銷量大跌，決定在 8 月中宣布裁員 370 人，其中瑞士裁員 220 人。公司在聲明中表示，自 2 月新冠肺炎爆發疫情以來，僅琉森（Luzern）的銷售額下降逾 9 成，銷售額在店舖 5 月復業時才勉強回復正常。

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寶齊萊(Bucherer) 因銷量大跌，在8月中宣佈裁員370人，其中瑞士裁員220人。

網店成業界新出路

面對旅客大減，鐘錶集團和零售商就展開原本需要數年時間的電子商貿策略，當中大品牌手錶的分銷方式產生改變，包括一些「輕奢侈」品牌，令網上直銷成為業界出路。瑞士奢侈品研究機構 Digital Luxury Group（DLG）調查顯示，目前已經有超過 40% 的高級手錶品牌開始使用電貿平台售賣手錶。在調查中的 60 多個品牌中，大約 80％ 以上在英、美兩國設有電貿服務平台。

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Photo﹕Bucherer、pexels

撰文 : 廖淑瑩

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