【疫市營商】通關無期上水藥房街變天 藥妝店主：賣家品仲好賺

有「藥房街」之稱的上水新康街，自新冠肺炎疫情爆發，政府宣布內地旅客來港需要接受隔離後，以往「水貨客」在街上分貨、「拖喼」奇境不再；不少藥妝店因內地旅客大減而結業，甚至有舖位變成家品店。有藥妝店老闆表示，現時新康街一帶的藥妝店「執得就執」，留下的改賣家品還比藥房賺得多。

拉喼分貨不再 藥房變家品店

政府目前仍未開放羅湖及落馬洲關口，中國內地旅客大減令上水市面顯得冷清。其中藥房林立的新康街，自政府實行防疫措施後，街上內地旅客絕跡，連帶當區亦出現藥房結業潮。

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在新康街經營藥妝店近 5 年的葉先生表示，街上近 7 至 8 成藥妝店已結業，大多是因為新冠肺炎疫情影響生意而倒閉。他續指，現時自己的店舖也是「捱得一日得一日」，而店舖的生意額「一日都唔知有冇一千蚊」，他坦言開家品店還比藥妝賺錢。

▲ MARUYA 丸屋張貼搬遷啟示

日本藥妝店也遷出「藥房街」

至於早前在新康街開設分店的日本藥妝店 MARUYA 丸屋，店舖現時未有營業，店外亦張貼搬遷啟示，但內容未有提及店舖的新店地址。至於店舖的網店仍然繼續營運。

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