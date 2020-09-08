【附購買連結】3E 99% !日本Ease Mask口罩東興大藥房售 $120/60個 同時捐口罩給有需要人士

東興大藥房在 FB 表示，不但推出口罩發售優惠，更會把口罩捐出給有需要人士。



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店方指，現時日本Ease Mask口罩以 $120 一盒發售。此口罩一盒 60 個，支援 3E 99% 防護，菲律賓製造。

此外，店方更表示，只需每賣出 6 盒口罩，就會送出一盒給筲箕灣有關機構處理，免費派給有需要人士。

▲ Ease Mask成人口罩

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Ease Mask口罩規格



-99％ ＰＦＥ（微粒子濾過効率）

-99％ ＶＦＥ（Virus 飛沫濾過効率）

-99％ ＢＦＥ（Bacteria 濾過効率）

-99％ 花粉捕集効率

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▲ Ease Mask中童口罩



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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