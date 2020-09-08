【附購買詳情】實惠都有得賣啦! Savewo 超立體花色口罩 售$169/盒

Pricerite 實惠表示，買家即日可以預訂 Savewo 救世超立體口罩花色系列。



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Savewo 救世超立體口罩花色系列 3DMASK Hana Collection ，提供 5 種夢幻花系色彩，男女合用。售價為 $169盒，有 30 個獨立包裝口罩。

花色系列顏色：

藍色 - 藍雪花 Plumbago

綠色 - 綠桔梗 Eustoma

紫色 - 薰衣草 Lavender

黃色 - 風鈴木 Yellow Pui

粉色 - 河津櫻 Sakura



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▲ 救世超立體口罩花色系列

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Savewo 口罩規格

-香港設計、香港製造

-細菌過濾效率 BFE>99.9%

-顆粒過濾效率 PFE>99.9%

-病毒過濾效率 VFE>99.9%

-Type.Cool 通氣技術，呼吸舒適

-空氣阻力Delta-P< 2.8

-防止飛沫及潑濺阻擋達120 mmHg

-特制專用3mm彩色Hana耳帶

-Level 2

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▲ 救世超立體口罩花色系列

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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