【附購買詳情】實惠都有得賣啦! Savewo 超立體花色口罩 售$169/盒

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Pricerite 實惠表示，買家即日可以預訂 Savewo 救世超立體口罩花色系列。
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Savewo 救世超立體口罩花色系列 3DMASK Hana Collection ，提供 5 種夢幻花系色彩，男女合用。售價為 $169盒，有 30 個獨立包裝口罩。
花色系列顏色：
藍色 - 藍雪花 Plumbago
綠色 - 綠桔梗 Eustoma
紫色 - 薰衣草 Lavender
黃色 - 風鈴木 Yellow Pui
粉色 - 河津櫻 Sakura
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Savewo 口罩規格
-香港設計、香港製造
-細菌過濾效率 BFE>99.9%
-顆粒過濾效率 PFE>99.9%
-病毒過濾效率 VFE>99.9%
-Type.Cool 通氣技術，呼吸舒適
-空氣阻力Delta-P< 2.8
-防止飛沫及潑濺阻擋達120 mmHg
-特制專用3mm彩色Hana耳帶
-Level 2
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
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撰文 : 張文啟