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【夢想成真?】華為透露於鴻蒙系統投資 10 億！稱已達至 Android 八成水平

行內熱話 02:25 2020/09/08

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華為消費者業務行政總裁余承東日前接受訪問，除了公佈搭載麒麟 9000 晶片的華為 Mate 40 手機系列將會在今年秋季上市外，他還透露了華為現時已開始構建自己的生態圈，並已投資接近 10 億在鴻蒙系統 (Harmony OS) 中。 

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余承東指出，美國針對華為的制裁主要會令他們無法發佈新手機，而很多跟 Android 系統相關的生態亦無法再使用。所以，華為已積極建構屬於自己的生態，其中一環就是投資鴻蒙系統。他透露，鴻蒙系統正在不斷改進中，現階段已經可以達到 Android 系統七至八成的水平。

鴻蒙系統在去年宣布推出

另一方面，他認為即使美國再封殺中國其他企業，讓中國企業無法使用 Google 的生態圈，他們建設的鴻蒙生態圈亦可在全球銷售，並成為 Google 生態圈的替代品。

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撰文 : 梁綺文

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