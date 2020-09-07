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Mask Factory 推型格極黑口罩! Level 2 獨立包裝每盒售 $79.5起

行內熱話 22:52 2020/09/07

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 有一段時間未推出新產品的Mask Factory表示，將推出型格極黑成人口罩。
 
【一文看清】搶手日台港產口罩! 即市發售+優惠情報 【即日不斷更新】

MASK FACTORY 表示，今次是廠方首次推出藍色、白色以外的口罩款式，第一彈是黑色口罩，最適合冬天使用。此外，廠方亦會推出更多顏色的口罩。

新一輪開售暫定於 9 月中旬開售，預計 9 月 21 日起發貨，詳情待廠方公布。

Mask Factory 極黑口罩

【其他內容】  3E > 99%!日本川本口罩 屈臣氏平賣 $79.9/50個【詳情即睇:下一頁】

V99 Black Loop Face Mask 規格
-V＝ BFE+PFE+VFE (可有效過濾細菌、微粒和病毒)
-99 ＝ 過濾率超過 99%
-Black ＝三層黑色
-Loop ＝ 傳統橡筋耳繩
-規格： ASTM Level 2
-數量：30片獨立包裝
-口罩尺寸：175mm x 93mm

售價： $108
現低至 $79.5（此為購買3套「十二個月保護方案」折扣後最低價錢）

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 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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