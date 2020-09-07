Mask Factory 推型格極黑口罩! Level 2 獨立包裝每盒售 $79.5起

有一段時間未推出新產品的Mask Factory表示，將推出型格極黑成人口罩。



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MASK FACTORY 表示，今次是廠方首次推出藍色、白色以外的口罩款式，第一彈是黑色口罩，最適合冬天使用。此外，廠方亦會推出更多顏色的口罩。

新一輪開售暫定於 9 月中旬開售，預計 9 月 21 日起發貨，詳情待廠方公布。

▲ Mask Factory 極黑口罩

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V99 Black Loop Face Mask 規格

-V＝ BFE+PFE+VFE (可有效過濾細菌、微粒和病毒)

-99 ＝ 過濾率超過 99%

-Black ＝三層黑色

-Loop ＝ 傳統橡筋耳繩

-規格： ASTM Level 2

-數量：30片獨立包裝

-口罩尺寸：175mm x 93mm

售價： $108

現低至 $79.5（此為購買3套「十二個月保護方案」折扣後最低價錢）

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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