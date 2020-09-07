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一包齊 6 色! 官方代理指定藥房賣 Medicom 彩虹口罩現貨售 $25/包

行內熱話 18:33 2020/09/07

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東興大藥房表示，正發售 Medicom 6 色口罩。
 
【一文看清】搶手日台港產口罩! 即市發售+優惠情報 【即日不斷更新】

東興大藥房指，剛有新的 Medicom 6 色口罩到貨，門市和網店皆有發售。每包售 $25/6個。

Medicom 6 色口罩

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Medicom 成人彩色口罩規格

• 一包6片, 6種顏色 (紫, 粉紅, 黃, 藍, 綠, 白)
• 小巧方便, 易於攜帶
• 符合美國ASTM F2100 醫用口罩標準, 有效阻隔細菌, 微粒, 塵埃 , 血液
• 採用低過敏性材質，不含乳膠及玻璃纖維
• 獨特寬版鼻樑條舒適設計
• 貼心扁形耳掛, 久戴耳朵無負擔

口罩購買連結<<<

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【其他內容】  附購買連結!香港製造理的 Level 3 口罩 平售 $128/50個【詳情即睇:下一頁】

地址:筲箕灣愛禮街2號愛蝶灣商場55號舖

Medicom 指定經銷商

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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