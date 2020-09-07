  • 30°C
香港時間 : 2020907日 (一) 19:26
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【不用捱炒價】唔駛怕無貨! 台灣中衛將建新口罩廠 滿足內外銷需要

業界頭條 18:18 2020/09/07

分享：

疫情令各國對口罩需求大增，對台灣製造口罩而言，中衛更是名牌中的名牌，被全球各地用戶搶購。中衛早前表示，將投入新台幣 1.2 億元建立新口罩廠，滿足內外銷需要。
 
【一文看清】搶手日台港產口罩! 即市發售+優惠情報 【即日不斷更新】

中衛將在台灣彰化花壇建立新口罩廠，預計在 2021 年第三季投產。中衛表示，現時廠方平日可生產約 70 至 75 萬片口罩，若日後新廠投產後，可以達到 200 萬片。期望日後增產後，大家更易買到中衛口罩的特別色或圖案口罩，不用捱炒價!

中衛口罩特別款

【其他內容】  3E > 99%!日本川本口罩 屈臣氏平賣 $79.9/50個【詳情即睇:下一頁】

中衛口罩特別款

【其他內容】3E 99%!港牌維康健永利寶口罩 獨立包裝售 $100/3盒 再送花王濕紙巾一包【詳情即睇:下一頁】

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 張文啟

相關文章

【每個$1.5起】透氣高防! HK Medical Mask粉紅/粉藍/白色學生/女士口罩 Level 3 增量裝特價發售
今日
【每個$1.5起】透氣高防! HK Medical Mask粉紅/粉藍/白色學生/女士口罩 Level 3 增量裝特價發售
【3E > 99%】日本川本口罩 屈臣氏平賣 $79.9/50個
今日
【3E > 99%】日本川本口罩 屈臣氏平賣 $79.9/50個
港牌 Marz Mask Type IIR 口罩 龍豐平均賣一蚊一個
今日
港牌 Marz Mask Type IIR 口罩 龍豐平均賣一蚊一個
著數優惠 台灣 疫情 口罩

上一篇文章

【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】

下一篇文章

【疫市營商】疫情創業助人助己　引入韓國腦電波儀幫SEN學童居家治療
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹