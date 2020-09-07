【不用捱炒價】唔駛怕無貨! 台灣中衛將建新口罩廠 滿足內外銷需要

疫情令各國對口罩需求大增，對台灣製造口罩而言，中衛更是名牌中的名牌，被全球各地用戶搶購。中衛早前表示，將投入新台幣 1.2 億元建立新口罩廠，滿足內外銷需要。



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中衛將在台灣彰化花壇建立新口罩廠，預計在 2021 年第三季投產。中衛表示，現時廠方平日可生產約 70 至 75 萬片口罩，若日後新廠投產後，可以達到 200 萬片。期望日後增產後，大家更易買到中衛口罩的特別色或圖案口罩，不用捱炒價!

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