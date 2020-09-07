【每個$1.5起】透氣高防! HK Medical Mask粉紅/粉藍/白色學生/女士口罩 Level 3 增量裝特價發售

香港口罩廠 HK Medical Mask 在 FB 表示，為迎接開學，所以推出中童/女士和小童口罩現貨優惠。



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由即日起，HK Medical Mask 在官網推出 Level 3 口罩優惠，包括 : 145mm (中童/女士) 和 125mm (小童) 尺寸，最平的中童口罩 60 片裝（增量版） 平均為 $90 盒，一個口罩僅售 $1.5。優惠詳情如下:



中童口罩60片裝（增量版） $180/ 2盒

中童口罩30片獨立包裝 $100/ 2盒

小童口罩60片裝（增量版） $240/ 2盒

小童口罩30片獨立包裝 $150/ 2盒

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▲ HK Medical Mask 口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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