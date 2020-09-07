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【附購買資料】港牌 Marz Mask 歐洲最高級別Type IIR口罩 龍豐平賣一蚊一個

行內熱話 16:39 2020/09/07

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香港品牌口罩 Marz Mask 表示，正聯同龍豐推出口罩優惠。
 
【一文看清】搶手日台港產口罩! 即市發售+優惠情報 【即日不斷更新】

Marz Mask 符合歐盟級別 EN14683 Type IIR，達至 BFE ≥ 98% 同 PFE ≥94% 規格，能有效過濾細菌外，更可阻擋花粉同懸浮例子等微粒。現時 Marz Mask 於全線龍豐分店推出 $1 口罩（$50一盒50個口罩）優惠，數量有限，售完即止。

【其他內容】3E 99%!港牌維康健永利寶口罩 獨立包裝售 $100/3盒 再送花王濕紙巾一包【詳情即睇:下一頁】

Marz Mask Type IIR 口罩

店舖地址按此<<

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【其他內容】  附購買連結!香港製造理的 Level 3 口罩 平售 $128/50個【詳情即睇:下一頁】

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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