 【疫市營商】小眾題材上大台！特攝視角拍廣告疫市反勝

廣告需先聲奪人並引起觀眾好奇，甚有難度。有精於鏡頭語言的電影導演決定在疫情裏成立廣告公司，盼以專業技能打出一片新天地。

今年成立的「人中映畫 Man In Pictures 」創辦人梁仲文，是香港極少數擅長拍攝特攝片種的電影導演，著名作品包括《關公大戰外星人》及《香港大師》，其獨特的影像風格與鮮明的視覺美學曾引發討論熱潮，前者更獲多個國際獎項，包括台灣「2012臺北國際數位內容設計競賽/ 數位動態影像創作組」金獎、日本「夕張國際電影節2013」評審特別獎等等。

香港手繪動畫揚威國際 本地團隊講述夢想之路【見下頁】

▲ 人中映畫 Man In Pictures 創辦人梁仲文。

平價雜貨店疫市開近2000門市 名創優品兩招創56億營業額【見下頁】

出道後，梁仲文更跟香港寬頻、HKTV Mall、積金局、索尼 PlayStation 等大公司合作製作電視廣告及網上宣傳短片，將特攝、特效、動作場面共冶一爐，今年他更決定自組廣告公司，全身投入廣告製作。

梁仲文笑言，自己深受特攝片與 ACG（動畫、漫畫與電子遊戲）文化影響，在今時今日科幻題材及自己擅長的特攝風格已不再是獨立小眾的題材，現時大眾口味改變，視野與接受能力大大提高，廣告片需要更強的創意思維、視覺衝激方能吸引大眾目光以收廣告之效。

▲ 梁仲文的拍攝風格非常獨特。

知名度更勝 Google・Amazon M＆M‘s 膺美國最受歡迎品牌之謎【見下頁】

他又說：「現在香港不少不同類型的客戶會用破格風格拍攝廣告片，我希望能夠與客戶一同成長，並在新世代急速變化的潮流中，為客戶品牌與產品建立鮮明形象，製造話題。新公司會主力做廣告及影像製作，風格將會更加多樣化，在劇情、特攝、科幻、動畫題材都會涉獵。」

近日香港活動及演藝製作界台前幕後大聯盟提岀四項訴求：政府向活動製作公司發放一次性停業補貼；自由工作者提岀一次性緊急資助；盡快分階段放寬限聚令讓活動復辦及向活動主辦者提供場租資助。梁仲文說：「過去我有拍過電影，不過工作的重心都在廣告上，所以演藝界的困境對我來說影響較小。廣告是一個成本比電影低，同時市場又持續需要的產品，亦是因為這樣，所以我會想投身這個行業。」

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

Photo：Leif Jørgensen、Google Play