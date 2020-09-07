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【附優惠獲取方法】一盒齊 7 色! Good Mask 中秋節特別版再減! Lv3 獨立包裝現售$88/35個

行內熱話 12:55 2020/09/07

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香港口罩廠 Good Mask 表示，中秋節特別版再減價!
  
【一文看清】搶手日台港產口罩! 即市發售+優惠情報 【即日不斷更新】

Good Mask 新推出中秋彩虹 99 限定版中秋節特別版， 限時再減$20，現售 $88/35 片7 色口罩，提供成人/中童尺寸。9月11日起會正式開賣。

優惠獲取方法:

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【其他內容】  【附購買連結】香港製造理的 Level 3 口罩 平售 $128/50個【詳情即睇:下一頁】

Good Mask 中秋彩虹99 限定版

【其他內容】3E 99%!港牌維康健永利寶口罩 獨立包裝售 $100/3盒 再送花王濕紙巾一包【詳情即睇:下一頁】

Good Mask口罩規格

-BFE, PFE, VFE >99%  
-ASTM Level 3  
-一盒35片 (獨立包裝)
-每款5片共7隻色 :
-顏色:皇室藍、琥珀黃、新版奇異果綠、微風藍、 冰川白、夢幻紫、櫻花粉 
-成人內耳式 / 中童外耳式
-網上預售價: $88 /盒
-門市價 : 會員價$118 非會員價$128

【其他內容】屈臣氏又有好貨返! 日本製造三次元口罩 7 個裝門市快閃開賣 【詳情即睇:下一頁】 

【其他內容】 附結果全表!齊集 78 款口罩防護力測試結果! 最強最差口罩即時知  【詳情即睇:下一頁】 

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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