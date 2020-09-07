【附優惠獲取方法】一盒齊 7 色! Good Mask 中秋節特別版再減! Lv3 獨立包裝現售$88/35個

香港口罩廠 Good Mask 表示，中秋節特別版再減價!



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Good Mask 新推出中秋彩虹 99 限定版中秋節特別版， 限時再減$20，現售 $88/35 片7 色口罩，提供成人/中童尺寸。9月11日起會正式開賣。

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▲ Good Mask 中秋彩虹99 限定版

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Good Mask口罩規格

-BFE, PFE, VFE >99%

-ASTM Level 3

-一盒35片 (獨立包裝)

-每款5片共7隻色 :

-顏色:皇室藍、琥珀黃、新版奇異果綠、微風藍、 冰川白、夢幻紫、櫻花粉

-成人內耳式 / 中童外耳式

-網上預售價: $88 /盒

-門市價 : 會員價$118 非會員價$128

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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