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【疫市營商】利潤增長雙位數兼開分店　Lego 靠兩招疫市發圍

商管策略 12:27 2020/09/07

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積木玩具商樂高（Lego）2020 上半年的銷量和利潤均錄得增長，比起其他玩具商因實體店暫時停業而虧損，樂高卻在新冠肺炎疫情期間拓展分店、採用網上加網下「虛實整合」策略，令品牌在疫情下成功發圍。

（1）實體渠道結業 虛實整合策略成突圍關鍵

雖然樂高在新冠肺炎疫情下被迫關閉各地的實體門市和廠房，但在亞洲、西歐和美國等地市場利潤均錄得雙位數增長。該公司執行長（CEO）Niels B. Christiansen 表示，上半年瀏覽他們官方網站的數字達 1 億人次，比去年大增，但樂高並不只是靠網上購物網站拯救公司，而是以完整的虛實整合策略，一切都是與美國玩具連鎖店「玩具反斗城」宣布破產有關。

KIRIN・日清也在用！3個「搭訕」層次俘虜消費者心見下一頁

公司亦創立各種給兒童的數碼平台，例如讓兒童與同伴分享組裝作品的Lego Life

平價雜貨店疫市開近2000門市 名創優品兩招創56億營業額見下一頁

品牌為了確保消費者能買到玩具，於是積極投資電子商貿，減少來自實體渠道的衝擊。除了設立電貿平台，公司亦創立各種給兒童的數碼平台，例如給兒童探索以故事主題分類產品的兒童專區，以及讓兒童與同伴分享組裝作品的 Lego Life，公司希望以數碼體驗黏著這些主力客群。樂高指，目前 Lego Life 有 900 萬用戶，而上傳到平台的內容數量增加 70%。

（2）堅持開設實體店 增加品牌體驗

樂高的產品除了吸引兒童外，Christiansen 指，樂高一些極具挑戰性的產品也在疫情中成為大人的消遣良伴。樂高成功在困境中仍然獲利，甚至計劃在今年開設 120 間新門市，當中有 80 間位於中國。雖然品牌的電貿業務有增長，但樂高強調，開設實體店仍是品牌體驗中重要部分。

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Photo：Leif Jørgensen、the_jetboy、givingnot＠rocketmail.com

撰文 : 廖淑瑩

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