【一盒有 6 色】香港製造Chartered Mask 幻彩口罩 Level 2 獨立包裝售 $75/30個

Chartered Mask 表示，正發售幻彩口罩。



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這款幻彩口罩一盒共有 6 色，提供包括:木炭黑、忌廉白、少女粉紅、浪漫粉紫、天然橙和晴天粉藍。每款顏色口罩則有 5 個，全獨立包裝。Chartered Mask 口罩為 Level 2/Type II R 水平，成人尺寸。口罩每盒售 $75/30個，

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▲ Chartered Mask 口罩

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▲ Chartered Mask 口罩提供 6 色。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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