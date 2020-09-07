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Donki 激安殿堂逆市再發圍! 台灣首家分店將落戶西門町

業界頭條 03:16 2020/09/07

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Donki 激安殿堂即使在逆市下，仍取得不錯成績。當中增加動力中最大的貢獻，是來自日本本土外的分店。今次店方就決定在台灣開新分店。 

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Donki 激安殿堂之前本來考慮在台北東區永福樓的舊址建立其台灣首間分店，但最後卻選定在西門町開立台灣第一號店。現時台灣 Donki 激安殿堂分店亦正招募人才，提供多個空缺，包括收銀員、管理階層等等。日後大家去台灣玩的話，半夜又多一個購物的地方!

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Donki 激安殿堂近年力攻海外

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撰文 : 張文啟

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