一次齊 17 種色! 港產家港中秋混色 Level 3口罩組合 售 $228 套

家港口罩 Homey Bliss Mask 表示，於 9 月 7 日中午 12 時將發售內含 17 色的中秋混色口罩組合。



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今次推出的特別版口罩，提供 17 種顏色口罩，包括:冰藍、銀灰、檸檬黃、湖水綠、湖水藍、極致橙（配橙耳繩）、薰衣草紫、櫻花粉紅、經典綠、水母白、蘋果綠、灰印花、印花蕾絲粉紅、印花蕾絲白、黑白迷彩、迷彩粉紅、迷彩藍。

▲ 家港口罩 Homey Bliss Mask

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- 納米濾芯

- 符合美國標準 ASTM F2100-19 Level 3

-細菌過濾效率（BFE）≥ 99.9%

-微粒過濾效率（PFE）≥ 99.8%

- 大小 ：(成人) 17.5cm x 9.5cm

- 顏色 ：冰藍、銀灰、檸檬黃、湖水綠、湖水藍、極致橙（配橙耳繩）、薰衣草紫、櫻花粉紅、經典綠、水母白、蘋果綠、灰印花、印花蕾絲粉紅、印花蕾絲白、黑白迷彩、迷彩粉紅、迷彩藍(共17款，顏色可能因應檢視設備或環境光暗而有所偏差)

-限量版混色 2 盒裝 ：以上顏色每款3個，經典綠2個（共50個）

-產地 ：香港製造

-包裝 ：25 個/盒，共兩盒50個（獨立包裝，全自動化生產）

-售價 ：$228/一套

-數量有限，只限網上購買

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▲ 家港口罩 Homey Bliss Mask

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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