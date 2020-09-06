【附購買連結】一盒齊10色! 愛的家十彩繽FUN-V99 Level 3港產口罩 成人中童售$118/50個起

愛的家表示，為迎接開學，現推出十彩繽 FUN 中童版口罩。



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十彩繽 FUN 口罩一合有 10 種顏色，包括蜜桃粉紅, 薰衣草, 日光黃, 青草綠, 天空藍, 活力橙, 夢幻紫, 薄荷綠, BB粉, 胭脂紅，而且口罩更升級至 Level 3 水平。除中童尺寸外，廠方之前亦推出成人版本，可配成一套。

▲ 愛的家十彩繽FUN-V99 中童口罩

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愛的家口罩規格

-通過香港SGS

-隨機樣版檢測為：

-BFE PFE 99%

-ASTM LEVEL 3

-EN14683 TYPE IIR

-香港製造

-一盒50個

-成人用 175 x 95 mm 售價:$118

-中童用 145 x 95 mm 售價:$128

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▲ 愛的家十彩繽FUN-V99 成人口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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