台灣製中衛口罩迷彩/牛仔丹寧/玩色系列 現貨售$100/3包

網店執笠表示，正在發售中衛口罩現貨。



【一文看清】搶手日台港產口罩! 即市發售+優惠情報 【即日不斷更新】

▲ 中衛口罩

今次店方發售的中衛成人口罩為現貨，提供多種特別款色，包括:迷彩/牛仔丹寧/玩色系列。一包 5 個原價為 $38。如果讚好和分享店方帖子的話，即可以激抵價 $110/3 包購買。店方指，口罩會在 7 天內寄出。

【其他內容】屈臣氏又有好貨返! 日本製造三次元口罩 7 個裝門市快閃開賣 【詳情即睇:下一頁】

買家要注意，網上購買有一定風險，尤是是需要預先付款的要更加提神。建議買家用面交方面交易，在可驗貨的情況下會較穩妥。

▲ 中衛口罩

B1. 綠黑

B2. 紅黑

B3. 酷黑迷彩

B4. 軍綠迷彩

B5. 丹寜牛仔

【其他內容】 送$20現金券!萬寧新推自家港產 Level 3 口罩 獨立包裝售$98/30個 【詳情即睇:下一頁】

【其他內容】 附結果全表!齊集 78 款口罩防護力測試結果! 最強最差口罩即時知 【詳情即睇:下一頁】

▲ 中衛口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l