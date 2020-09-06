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香港製造! 便利妥TYPE IIR兒童XS 3D護理口罩 榮華百購售$120(30個裝)

業界頭條 03:05 2020/09/06

分享：

榮華百購表示，正發售適合小朋友使用的香港製造便利妥兒童 XS 3D 護理口罩。

【一文看清】搶手日台港產口罩! 即市發售+優惠情報 【即日不斷更新】

店方表示，買家在榮華百購網店訂購口罩後，就可以到指定門市取貨，節省運費。

便利妥口罩規格資料

尺寸︰13.5(W) x 10.5(H) cm
適合年齡︰3-6歲
規格: BFE≥98% / PFE≥98%
認証: CE 歐盟最高標準 TYPE IIR

售價:$120(30個裝)，每人限購2盒

【其他內容】屈臣氏又有好貨返! 日本製造三次元口罩 7 個裝門市快閃開賣 【詳情即睇:下一頁】 

便利妥TYPE IIR兒童XS護理口罩

 口罩購買連結<<<

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【其他內容】 附結果全表!齊集 78 款口罩防護力測試結果! 最強最差口罩即時知  【詳情即睇:下一頁

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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