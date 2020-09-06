香港製造! 便利妥TYPE IIR兒童XS 3D護理口罩 榮華百購售$120(30個裝)

榮華百購表示，正發售適合小朋友使用的香港製造便利妥兒童 XS 3D 護理口罩。



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店方表示，買家在榮華百購網店訂購口罩後，就可以到指定門市取貨，節省運費。

便利妥口罩規格資料



尺寸︰13.5(W) x 10.5(H) cm

適合年齡︰3-6歲

規格: BFE≥98% / PFE≥98%

認証: CE 歐盟最高標準 TYPE IIR

售價:$120(30個裝)，每人限購2盒

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▲ 便利妥TYPE IIR兒童XS護理口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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