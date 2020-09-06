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淡橙橘+兒童 3D !台製萊潔TypeIIR醫療口罩 香港總代理彩豐行賣$119/50個起

業界頭條 02:44 2020/09/06

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台製萊潔口罩香港總代理彩豐行表示，正發售兒童3D立體口罩和新色淡橙橘口罩，全線彩豐行有售。

【一文看清】搶手日台港產口罩! 即市發售+優惠情報 【即日不斷更新】

 1.萊潔醫療防護口罩(淡橙橘) 規格

✔100% 台灣製造、醫用口罩標準
✔符合歐盟最高規格標準EN14683 TypeIIR
✔BFE≧99%、PFE≧95%、VFE≧99%
✔(1盒50片) *環保包裝(不是獨立包裝)
✔成人口罩SIZE: 17.5CM X 9.5CM
✔三層透氣設計 ✔可阻擋空氣中飛沫、花粉及灰塵 ✔無菌室生產

原價$149.9/盒，彩豐會員尊享價$119.9/盒

【其他內容】屈臣氏又有好貨返! 日本製造三次元口罩 7 個裝門市快閃開賣 【詳情即睇:下一頁】 

2.萊潔立體型醫療防護口罩 (兒童用)藍印花規格

✔100% 台灣製造、醫用口罩標準
✔BFE≧99%、PFE≧95%、VFE≧99%
✔(1盒50片) *環保包裝(不是獨立包裝)
✔兒童口罩SIZE: 10.5CM X 8.5CM(對摺)

 原價$179.9/盒，彩豐會員尊享價$149.9/盒

萊潔TypeIIR醫療小童口罩

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【其他內容】 附結果全表!齊集 78 款口罩防護力測試結果! 最強最差口罩即時知  【詳情即睇:下一頁

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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