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【環保新商機】核廢料製納米鑽石電池! 壽命長達 28,000 年 美國初創公司 NDB 革命性產品

業界頭條 00:52 2020/09/06

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經過 1945 廣島與長崎原子彈爆炸，以及 1986 年切爾諾貝爾、 2011 年福島第一核電廠兩場嚴重核事故，相信大家深知核能禍害有多影響深遠。不過時至今日，核能仍為全球主流發電媒介外，原來核廢料都有用武之地，其中美國初創公司 NDB 近日就以核廢料製作納米鑽石電池，聲稱其使用壽命可長達 28,000 年。

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美國初創公司 NDB 近日以石墨慢化反應堆中的石墨核廢料，製作納米鑽石電池，當中特別之處是比現時大家常用的鋰離子電池便宜外，未來技術若成熟的話，用上 10 年至 28,000 年不用充電都可以持續使用，堪稱最長壽電池。電池製作成面，NDB 團隊將碳-14 石墨核廢料純化，並製造微小的碳-14 鑽石，而鑽石結構更可作為半導體與散熱器，用來收集及傳遞電荷之用。

NDB 革命性產品

可能有人會擔心核廢料製作電池會存在放射性污染等問題，但 NDB 團隊表示，納米鑽石電池會被便宜兼無放射性的碳-12 鑽石外殼屯裹，可防輻射外洩的同時，也為其帶來防撞保護，令電池輻射比人體還要少。據指這款電池可以製成不同尺寸及規格，如 AA、AAA、18650、2170 等，只要將納米鑽石材料堆叠，再將之與微型整合電路板、小型超級電容組合起來便可。應用方面，品，電池可為不同尺寸的裝置及和機器供電，大至飛機、火箭、電動汽車，小至智能手機都可以。如用於電動車上，電池在 90 年內都能維持超高功率。不過產品仍在概念階段，如果真是成真，電力公司都要結業呢!

NDB 電池可用於不同場合，如電動車中

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NDB 電池可透過不同組模提供不同電壓

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NDB 電池

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撰文 : 蘇家華

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