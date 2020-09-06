WeChat 用戶入稟法院 要求特朗普政府交出「威脅國家安全」證據

早前美國總統特朗普早前簽署行政命令，禁止美國個人或企業跟騰訊旗下的 WeChat 交易。由美國 WeChat 用戶組成 U.S. WeChat Users Alliance 的聯盟，早前入稟加州聯邦法院，要求法官下令特朗普政府提交 WeChat「威脅美國國家安全」的證據。



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據《彭博》報道，U.S. WeChat Users Alliance 周四（3日）請求法官下令，特朗普政府需盡快提出證據，以便聯盟向政府向法院申請初步禁令。特朗普的行政命令，原將於本月 20 日生效，而入稟排期於本月 17 日進行聽證會。

美國政府方面認為，該聯盟無權獲得任何證據，法院也無權覆核總統決定的涉及國安事宜。WeChat 用戶聯盟則認為，WeChat 是不少美國居民與中國親友溝通的主要方式，而 WeChat 亦獲不少企業、非政府組織使用，是新聞來源以至宗教拜祭的途徑，故特朗普禁令違反言論和宗教自由。

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