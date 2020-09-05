【一盒齊三色】Oxyair HK 三色兒童 Level 2 口罩 將售 $75 盒

香港口罩廠 Oxyair HK 表示，將發售三色兒童口罩。



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Oxyair HK表示，下星期將公布三色兒童口罩的銷售詳情。三色兒童口罩為 Level 2 規格，尺寸則是 14.5 x 9.5cm。每盒提供 3 個顏色，分別為紫、粉紅和粉藍色每色十個一小包合共 30 個，售價每盒為 $75。

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▲ Oxyair HK 三色兒童 Level 2 口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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