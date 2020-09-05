達到ASTM Level 3標準! HKMB 港產口罩獨立包裝售 $59盒起

卓悅表示，正發售 2 款 HKMB 港產口罩，全線分店有售。



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▲ HKMB 港產口罩

HKMB 掛耳式口罩 50個 (藍色)

已達到ASTM Level 3標準

☑ PFE, BFE > 99%

☑ 防護 3層結構，阻隔飛沫、細菌及灰塵

☑ 高透氣度

☑ 100%香港製造，自產高規格熔噴布

☑ 通過微生物測試、防火性測試

☑ 通過香港廠商會檢測中心及美國 NELSON LAB 認證

☑ 尺寸：17.5 x 9.5 cm

【抗疫價 $72 / 盒】(建議價$115)



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▲ HKMB 港產口罩 "> ▲ HKMB 港產口罩

MASK PROF. P99掛耳式口罩(獨立包裝) 30個 (藍色)

已達到ASTM Level 3標準

獨立包裝

☑ PFE, BFE > 99%

☑ 防護 3層結構，阻隔飛沫、細菌及灰塵

☑ 高透氣度

☑ 100%香港製造，自產高規格熔噴布

☑ 通過微生物測試、防火性測試

☑ 通過香港廠商會檢測中心及美國 NELSON LAB 認證

☑ 尺寸：17.5 x 9.5 cm

【抗疫價$59 / 盒】(建議價$98)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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