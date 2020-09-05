屈臣氏又有好貨返! 日本製造三次元口罩 7 個裝門市快閃開賣

近來屈臣氏愈來愈來口罩賣，今日有網民報料指在屈臣氏門市有日本製造三次元口罩賣。



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有網民在 FB 群組報料，指今日下午 3 時多在荃錦屈臣氏門市有日本製造KOWA三次元口罩賣。此口罩為 3E 99%，日本製造，尺寸為 M-S 碼(160mm)，一包有 7 個，售 $36包。但據了解店方返貨量不多，相信昨已售罄。但照以往經驗，其中一間屈臣氏門市有新口罩返，其他分店亦有機會返貨，尤其是較大間的分店，所以有興趣的用戶可注意了。

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▲ 網民購得的三次元口罩(網民圖片)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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