【附購買連結】Face Armor 多色別注 Level 3 口罩 特別推廣售 $88盒

Face Armor 表示，正推出限時優惠活動。



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廠方精選 4 款口罩，提供特價優惠（原價$98）￼。優惠限期由2020/9/5至2020/9/6 11:59pm止。

▲ Face Armor 口罩

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1）黃色（配紫色耳繩）$88/盒 25片

2）深紫色（配橙色耳繩）$88/盒 25片

3）螢光綠（配桃紅色耳繩）$88/盒 25片

4）桃紅色（配紫色耳繩）$88/盒 25片

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口罩規格：

達到ASTMF2100-19 Level 3 級別

BFE > 98% VFE > 98% PFE > 98%

透氣舒適度 Delta P (mm H2O/cm2) : 2.6

級別EN 14683 Type IIR 歐盟最高標準

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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