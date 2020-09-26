【附購買連結】Face Armor 多色別注 Level 3 口罩 特別推廣售 $85盒起

Face Armor 表示，正推出限時優惠活動。



【一文看清】搶手日台港產口罩! 即市發售+優惠情報 【即日不斷更新】

廠方精選多款口罩，提供特價優惠￼。優惠限期由2020/9/26至2020/9/27 11:59pm止。

▲ Face Armor 口罩

【其他內容】 附結果全表!齊集 78 款口罩防護力測試結果! 最強最差口罩即時知 【詳情即睇:下一頁】

1) 全黑片(配橙耳繩) $93/盒 25片 (原價$108）

2) 黑色白邊(配黑耳繩) $85/盒 25片 (原價$98）

3) 新橙色(配橙耳繩) $85/盒 25片 (原價$98）

4)桃紅(配綠耳繩) $85/盒 25片 (原價$98）

5)黃色(配桃紅耳繩) $85/盒 25片 (原價$98）

6)螢光綠(配紫耳繩) $85/盒 25片 (原價$98）

7)新紫色(配桃紅耳繩) $85/盒 25片 (原價$98）

8. 鮮橙色(配白耳繩) $140/盒 50片 (原價$158）

口罩購買連結<<<

【其他內容】 送$20現金券!萬寧新推自家港產 Level 3 口罩 獨立包裝售$98/30個 【詳情即睇:下一頁】

口罩規格：

達到ASTMF2100-19 Level 3 級別

BFE > 98% VFE > 98% PFE > 98%

透氣舒適度 Delta P (mm H2O/cm2) : 2.6

級別EN 14683 Type IIR 歐盟最高標準

【其他內容】 【附購買連結】便利妥網店 9 折特賣 +$50 可換購 $268 口罩福袋

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l