【附規格詳情】香港製造紫花油推WeArmask 口罩!紫/白兩色下星期推出售$95盒起

由香港紫花油大藥廠表示，自家生產的 WeArmask 口罩終於面世，並將於下星期發售!



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WeArmask 口罩產品符合 Level 2(EN14683 Type II；ASTM Level 2標準)，細菌過濾率 (BFE) 99.9%及微粒子過濾效率 (PFE) ≥ 98%；生產廠房更獲取ISO 7 (1萬級)標準的無塵車間 (Cleanroom)作為口罩工場，淨化級別達到醫院手術室設置的標準，比一般要求的ISO 8 (100,000級)規格更高更嚴謹。

▲ 紫花油 WeArmask 紫色口罩

除了確保防護性外，廠方同樣重視口罩的舒適度，經多重研發及改良後，特別採用親膚不刮面的內層物料，無論於室內或戶外配戴時同樣保持乾爽舒適。WeArmask 設有不同尺寸及紫/白兩色以供選擇，迎合不同人士的需要。

發售詳情廠方會稍後公布。

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▲ 紫花油 WeArmask 口罩有3 款

WeArmask 口罩規格

成人適用



- 三層過濾防護白色口罩

- 高透氣‧高防力‧高過濾

- 親膚不刮面，舒適乾爽

- 尺寸：175mm x 95mm

- 符合 ASTM F2100-19 Level 2標準

- 符合EN14683 Type II 標準

- 細菌過濾率 (BFE) 99.9%及 微粒子過濾效率 (PFE) ≥ 98%

- 顏色：白色

- 容量：50片/盒

- 建議零售價：HK$138/盒

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▲ 紫花油 WeArmask 口罩

-中童/小顏適用

-三層過濾防護白色口罩/紫色口罩 (中童/小顏)

- 抗菌‧高機能

- 親膚不刮面，舒適乾爽

- 尺寸：145mm x 95mm，適合中童或小顏人士使用

- 符合 ASTM F2100-19 Level 2標準

- 符合EN14683 Type II 標準

- 細菌過濾率 (BFE) 99.9%及 微粒子過濾效率 (PFE) ≥ 98%

- 顏色：白色 / 紫色

- 容量：30片/盒

- 建議零售價：HK$95/盒

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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