【附購買連結】真正 Sanrio 正版授權! Hello Kitty/My Melody 3D立體成人小童獨立包裝口罩 售$118/30個 可門市自取

網店 MISS Mammy 表示，正發售 Sanrio 3D 立體口罩。



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店方表示，此口罩是香港 Sanrio 正品授權，在口罩上印上彩色 Hello Kitty/My Melody 圖案，設計獨特。口罩更採用立體設計，舒服透氣，更提供成人 (11cm x 13cm)、兒童 (11.5 cm x 10cm)和幼童 (9.8cm x 9cm)三種尺寸。口罩又通過 BFE ≥96% 和 PFE ≥96% 的測試水平，獨立包裝，中國製造。

Sanrio 3D立體口罩一盒 30個，每盒售 $118，預計 10 月底到貨。

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▲ Hello Kitty/My Melody 3D立體成人小童口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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