【附購買網址】全部香港行貨! 台灣製藍鷹牌 N95 口罩又有得賣

香港藍鷹牌代理指定網站 Creatived Products Shop 表示，將發售 3 款藍鷹牌口罩。



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1.藍鷹牌成人立體型三層口罩 50入/盒 (藍色) NP-3DT

優惠價：HK$160.00￼

預計到貨期：九月中

限購數量：￼不設限購

2. 藍鷹牌N95兒童立體型四層口罩 6-10歲50入/盒 (藍色-美研版) NP-3DSS

優惠價：HK$180.00

預計到貨期：現貨

限購數量：￼不設限購

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3) 藍鷹牌N95幼幼童立體型四層口罩 1-3歲50入/盒 (粉紅色) NP-3DSSS

優惠價：HK$180.00

預計到貨期：九月中

限購數量：￼一盒

以上產品皆採用高密度熔噴布, 100%台灣製造

▲ 藍鷹牌口罩

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口罩開售日期:



NP3DT :網站已開賣

NP-3DS 及 NP-3DSSS : 2020年9月7日 下午6:00 網站開賣

口罩購買網址<<<

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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