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【附購買網址】全部香港行貨! 台灣製藍鷹牌 N95 口罩又有得賣

行內熱話 03:35 2020/09/05

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香港藍鷹牌代理指定網站 Creatived Products Shop 表示，將發售 3 款藍鷹牌口罩。

【一文看清】搶手日台港產口罩! 即市發售+優惠情報 【即日不斷更新】

1.藍鷹牌成人立體型三層口罩 50入/盒 (藍色) NP-3DT
優惠價：HK$160.00￼
預計到貨期：九月中
限購數量：￼不設限購

2. 藍鷹牌N95兒童立體型四層口罩 6-10歲50入/盒 (藍色-美研版) NP-3DSS
優惠價：HK$180.00
預計到貨期：現貨
限購數量：￼不設限購

【其他內容】 附結果全表!齊集 78 款口罩防護力測試結果! 最強最差口罩即時知  【詳情即睇:下一頁】

3) 藍鷹牌N95幼幼童立體型四層口罩 1-3歲50入/盒 (粉紅色) NP-3DSSS
優惠價：HK$180.00
預計到貨期：九月中
限購數量：￼一盒

以上產品皆採用高密度熔噴布, 100%台灣製造

藍鷹牌口罩

【其他內容】 送$20現金券!萬寧新推自家港產 Level 3 口罩 獨立包裝售$98/30個 【詳情即睇:下一頁】

口罩開售日期:

NP3DT :網站已開賣
NP-3DS 及 NP-3DSSS : 2020年9月7日 下午6:00 網站開賣

口罩購買網址<<<

【其他內容】3E>99%! 日本 BMC 口罩各屈臣氏門市已上架 仲有禮物送! 【詳情即睇:下一頁】

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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