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【防疫新商機】未來風發光護目鏡登場！型格十足極速賣斷市 【附購買網址】

業界頭條 03:10 2020/09/05

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以未來為主題的電影、動漫中，經常有角色會戴著能發光，有特殊功用的眼鏡。雖然現在還未有公司推出具相關功能的透明眼罩，但近日就有公司推出型格十足的發光護目鏡，既型格亦有防疫功效，上市後就極速完售！ 

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サイバーメガネ（Cyber 眼鏡）

近日，位於日本大阪美國村的店雀蜂預售一款名為「サイバーメガネ（Cyber 眼鏡）」 的另類護目鏡。這款護目鏡的外觀跟一般護目鏡一樣，正常狀態下都是全透明的。然而通電後就能在特地位置發光，從官網看，護目鏡暫時支援紅、綠、藍、深藍、黃、熒光藍、粉色以及白色。搭配護目鏡上一些像儀表、讀數一般的符號，發光後就像正在瀏覽著什麼一般，科幻感十足。

サイバーメガネ（Cyber 眼鏡）

有網民就大讚設計十分型格，亦有網民覺得太過中二病。不過這款護目鏡一上架就極速完售，看來還是有不少人喜歡啊。「サイバーメガネ」售價為 5,500 日圓（約 HK$401）一副，如果大家有興趣入手也可以繼續留意官方下一輪售賣消息呢！

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撰文 : 梁綺文

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