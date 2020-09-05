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國產晶片夢碎？武漢弘芯全國唯一 7 納米光刻機被抵押

行內熱話 02:45 2020/09/05

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因中美貿易戰及新冠肺炎等因素，美國的禁令讓中國急於發展國產晶片。不過早前有報道指，號稱投資逾千億元人民幣晶片項目的武漢弘芯，卻被官方報告指「存在較大資金缺口，隨時面臨資金鏈斷裂導致項目停滯的風險」，最新消息更指，從荷蘭購入、目前是國內唯一一部的 7 納米芯片光刻機，還未使用已遭抵押。 

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據內地媒體報道，去年武漢弘芯台找來積電前共同營運長蔣尚義擔任執行長，並表明會購買 7 納米芯片 ASML 高級光刻機。當時武漢弘芯更耗資 200 億美元建廠，引起轟動。不過，最新消息指，這台光刻機在弘芯出現財務危機後，已抵押給銀行，為借貸 5.8 億元人民幣抵押品，而且仍是全新未用的狀態。

分析認為現時美國正歇力遏制中國高新科技產業，中國往後再購入芯片光刻機，恐要面對更多的挑戰。早前在南京舉辦的世界半導體大會上，清華大學教授、中國半導體行業協會副理事長魏少軍即表示，中國積體電路研發資金能夠長期穩定、持續、高強度的投入，是中國積體電路發展得以成功的根本道路，但現實情況卻是，中國積體電路產業的「金融」和「技術」兩個輪子快慢不同步，對發展不利。

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撰文 : 何兆洋

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