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台灣生華生物科技研發新冠肺炎新藥取突破 重症患者 5 天內可康復出院

行內熱話 02:31 2020/09/05

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新冠肺炎全球大流行，至今已有不少國家研發的疫苗進入第 III 階段的臨床實驗。台灣藥廠生華生物科技則於早前宣布，研發治療新冠肺炎的藥物「Silmitasertib (CX-4945)」，在首次人體臨床實驗中已經取得明顯的突破，美國一名新冠肺炎重症患者在服用新藥後 5 天已經完全康復，預計今日便可出院。  

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生華生物科技表示，研究團隊日前接獲美國當局通知，指一名 64 歲的新冠肺炎重症男患者於 8 月 16 日確診，之後一直需於深切治療部接受高壓氧氣治療。期間院方曾為他使用過 5 款藥物治療，當中包括：瑞德西韋、類固醇地塞米松、抗生素 Ceftriaxone、抗生素 Azithromycin 和抗凝血劑 Enoxaparin ，但情況一直沒有好轉。因此患者最終同意試用台灣藥廠研發的新藥 Silmitasertib (CX-4945)。

他於 8 月 29 日正式第一次使用新藥治療，其後康復速度驚人，療程的第 4 天其身體狀況已經恢復至與常人無異，第 5 天已經可以完全康復。經醫生診斷後更指他已經達到出院的標準，預計他可於美國時間 9 月 3 日出院。

對於新藥的突破性成效，生華生物科技的總經理宋台生表示，使用瑞德西韋治愈出院的時間需要 10 至 15 天，而其公司所研發的新藥可大大縮短患者治療和住院時間，擁有與別不同的意義。同時他更直言，自得出美國首例康復者的數據後，已經吸引了不少國際知名，甚至是美國國家級機構的合作查詢，現時只要專注加速新藥 Silmitasertib 在新冠肺炎上的治療發展便可邁向成功。

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撰文 : 徐慧兒

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