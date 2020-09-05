【炎夏神器】有片睇!日本推出口罩專用迷你風扇 可降溫度濕度

新冠肺炎疫情持續，民眾仍需佩戴口罩外出，但天氣悶熱時，長時間佩戴其實有點辛苦。為了降低不適的感覺，日本便有廠商推出了一款名為 Smart Fan 的口罩專用風扇。



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據日本媒體 ANN news 報道，Smart Fan 外形像呈白色方塊，內裡是迷你風扇。為了配合口罩的輕薄性，Smart Fan 僅重 14 公克，而且近乎靜音，放著口罩裡面不會顯得突兀。媒體對 Smart Fan 進行實測，發現用了這把迷你風扇後，溫度會下降約 0.4 度，濕度也下降了 15%。

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現時 Smart Fan 放在 Makuake 網站眾籌，並已達成目標。據網站描述，Smart Fan 以 USB 充電，續航力約 4 小時，並在日本製造，早鳥價連稅每個 3600 日圓（約 263 港元）。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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