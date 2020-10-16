  • 30°C
香港時間 : 20201016日 (五) 15:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

3E 99%! Dailywood Limited 彩虹獨立包裝口罩售 $60/50個 另有買五送一優惠

行內熱話 13:06 2020/10/16

分享：

Dailywood Limited 表示，會再次發售口罩。  

【一文看清】搶手日台港產口罩! 即市發售+優惠情報 【即日不斷更新】

該公司10 月 17 日會由正午 12 點至下午 5 點開放，讓買家購買彩虹口罩、50 個盒裝或者 10 個裝一包的口罩，亦繼續有中童口罩。口罩為中國製造。

價錢如下：

1.彩虹口罩$60/50個一盒（獨立包裝）有六種顏色供選擇（粉紅、黃、橙、紫、白、藍）

2.成人口罩$40/50個一盒 (非獨立包裝，自取價買五送一）

3.中童口罩（只限藍色或粉紅色)$50/50個一盒（獨立包裝）

4.各款中童口罩$1.5/一隻獨立包裝

5.$10/10個裝成人口罩亦可以購買

【其他內容】 附結果全表!齊集 78 款口罩防護力測試結果! 最強最差口罩即時知  【詳情即睇:下一頁】

Dailywood Limited 彩虹獨立包裝口罩

【其他內容】 送$20現金券!萬寧新推自家港產 Level 3 口罩 獨立包裝售$98/30個 【詳情即睇:下一頁】

Dailywood Limited 彩虹獨立包裝口罩

地址:觀塘成業街18號新怡生工業大廈2樓C50室 查詢:68470161 (Whatspp)

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 張文啟

相關文章

Medicom 口罩成人、中童和小童口罩 獨立包裝售 $120/40個
2020/09/04
Medicom 口罩成人、中童和小童口罩 獨立包裝售 $120/40個
【附購買連結】台製萊潔牛仔粉紅色/淡橙/冰河 Type IIR醫療口罩 售$119.9/50個
2020/09/04
【附購買連結】台製萊潔牛仔粉紅色/淡橙/冰河 Type IIR醫療口罩 售$119.9/50個
【一盒齊 5 色】港產 FairBuy Mask Level 3 彩虹獨立包裝口罩 售$86.4/50個 自取免運費
2020/09/18
【一盒齊 5 色】港產 FairBuy Mask Level 3 彩虹獨立包裝口罩 售$86.4/50個 自取免運費
健康問題 健康美容 著數優惠 疫情 口罩

下一篇文章

豪牌BVLGARI x 中衛特別版精品口罩登場 三款設計超吸引
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹