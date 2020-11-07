3E 99%! Dailywood Limited 口罩售 $10/10個起 買十送十

Dailywood Limited 表示，會再次發售口罩。



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該公司 11 月 7 日會由正午 12 點至下午 5 點開放，讓買家購買口罩、50 個盒裝或者 10 個裝一包的口罩，亦繼續有中童口罩。口罩為中國製造。

價錢如下：

1.成人口罩$40/50個一盒(非獨立包裝，自取價買五送一）

2.成人口罩（獨立包裝）$60/50個（只有藍色或白色）

3.中童口罩（只限藍色或粉紅色)$50/50個一盒（獨立包裝）

4.各款中童口罩$1.5/一隻獨立包裝

5.$10/10個裝成人口罩將會以低於成本價買十包送十包出售

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▲ Dailywood Limited 彩虹獨立包裝口罩

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地址:觀塘成業街18號新怡生工業大廈2樓C50室 查詢:68470161 (Whatspp)

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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