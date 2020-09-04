【附減價資料】港廠皓淨多款口罩減價! Level 3 口罩售$98/50個

香港口罩廠皓淨表示，多款口罩以特價發售。



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今次皓淨提供多款口罩優惠，但注意之前提供的免郵費優惠已取消。詳情如下:

99% Level 3 成人口罩 50片/盒

兩盒 現價 $196 (均價 $98/盒)

99% Level 2 成人傳統式口罩 50片/盒

兩盒 現價 $176 (均價 $88/盒)

99% Level 2 成人紙抽式口罩 50片/盒

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兩盒 現價 $176 (均價 $88/盒)

99% Level 3 獨立包裝中童口罩 30片/盒

兩盒 現價 $136 (均價 $68/盒)

99% Level 2 獨立包裝中童口罩 60片/盒

兩盒 現價 $236 (藍色/白色/花紋圖案) (均價 $118/盒)

95% Level 1 獨立包裝中童口罩 60片/盒

兩盒 現價 $216 (藍色/白色/花紋圖案) (均價 $108/盒)

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▲ 皓淨口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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