【疫市營商】美容院疫市欲擴張業主拒減租：「政府保就業也應保業主」

▲ 美容院終可重開。

新冠肺炎疫情開始緩和，美容院重新開業，有東主坦言經營上最大困難仍是租金，盼政府能推出適切政策援助業主，讓業主有空間減租，間接幫助小商戶。

Unique Beauty 創立於 2000 年，在尖吵咀、銅鑼灣各有開設 3,000 平方呎美容院，創辦人黃靜明表示，新冠肺炎疫情對公司經營打擊非常大，因政府第一次強制休業 28 天，第二次更是強制休業 6 個星期，大部分同事要停工。公司 30 多名員工都是女性，是家庭的經濟支柱，影響極大，幸好近日可重開後，情況好轉，有不少人預約，滿額率達 ９成。

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黃靜明續稱，休業的 6 個星期公司沒有讓時間白過，辦公室的同事繼續上班處理行政工作，市場部、會計部亦各司其職，休業將完時客服亦預早聯絡之前被逼取消療程的客人，黃靜明笑言：「做得幾多幾多吧。我們也有研究近期有甚麼新療程客人會受落，市況好轉就立即在社交媒體落廣告。基本上平時有做開美容便會繼續，部分熟客戶更加是急不及待想過來做美容服務。」

▲ 有不少客人都急不及待想再去美容。

最大壓力還是租金

黃靜明認為，政府的「保就業」計劃確幫助到不少業界人士：「暫時也未聽到我們美容這行有結業潮。公司有考慮趁市淡擴展規模，畢竟現在跟業主商討續租會更易。但他們在租金上都『企得幾硬』，大約只肯減 12 %，或者頭 3 個月肯減 2 成租，即在過渡期願意減一點。但既然要冒入市風險，可以的話想傾到減 3 成租。」

新舖傾減租容易，但現時簽了租約的兩間店業主都不肯讓步。黃靜明坦言最好政府可以推出政策幫業主，他們拆牆鬆綁讓利予商戶才能打開死結，不然業主說一句「他們也要供樓」、「他們都在面對同一問題」，只會爭持不下。她說：「既然保就業都可以要求僱主將資助轉讓給打工仔，為何不能再有一個類似計劃呢？」

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