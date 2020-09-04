【一盒齊 5 色】港產 FairBuy Mask Level 3 彩虹獨立包裝口罩 現貨售$86.4/50個 自取免運費

網店 35 Plus 表示，於 9 月 4 日晚上 8 時發售 FairBuy Mask Level 3 口罩。



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今次發售的 FairBuy Mask，不但一盒已提供 5 色，包括 : 奶油黃色10個，天空藍色10個，純白色10個，櫻花粉紅色10個，薰衣草紫色10個，而且防護規格已升級至 Level 3 水平，全香港製造。一盒 50 個的口罩售 $86.4，平均每口個售 $1.73。 FairBuy Mask提供成人和中童尺寸選擇。

今次每人可購買 6 盒，成人為現貨，中童口罩預計 9 月10日出貨。買家只限官塘宏利/長沙灣門市領取口罩。

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FairBuy 口罩規格

-成人尺寸～175mm x95mm

-中童尺寸～145mm x95mm

-VFE>99%

-BFE>99%

-PFE>99%

-ASTM Level III

-歐盟標準最高認證EN 14683 TYPE llR

-香港製造

-無塵車間 Class 8

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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