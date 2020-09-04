保就業計劃新一批名單公布：4000僱主共獲13.6億元補貼　「譚仔」獲批近300萬・Atos Thales 科企有份

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「保就業計劃（ESS）」秘書處今日（9 月 4 日）公布最新一批工資補貼僱主名單，約 4,000 名僱主共獲工資補貼額約港幣 13.6 億元，承諾受薪僱員人數約為 62,000 人。
兩大國際科技公司 Atos Information Technology hk limited 獲批港幣 7,751,229 元工資補貼，承諾受薪人數為 228 人；泰雷茲數字安全雲技術香港有限公司（THALES DIS CPL HONG KONG LIMITED）獲批 750,567 元工資補貼，承諾受薪人數為 44 人。
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非牟利機構方面，香港管理專業協會（HKMA）及香港復康會分別獲得百多萬以上，香港管理專業協會獲批 3,337,452 元工資補貼，承諾受薪人數為
145人；香港復康會獲批 7,645,767 元工資補貼，承諾受薪人數為 365人。
飲食業方面，經營米線品牌「譚仔三哥」及「譚仔雲南米線」的譚仔國際有限公司獲批 2,825,508 元工資補貼，承諾受薪人數為 110 人。還有，香港法國文化協會獲批 1,746,012 元工資補貼，承諾受薪人數為 95 人 。
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撰文 : 鍾采餘