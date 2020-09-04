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保就業計劃新一批名單公布：4000僱主共獲13.6億元補貼　「譚仔」獲批近300萬・Atos Thales 科企有份

業界頭條 17:53 2020/09/04

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「保就業計劃（ESS）」秘書處今日（9 月 4 日）公布最新一批工資補貼僱主名單，約 4,000 名僱主共獲工資補貼額約港幣 13.6 億元，承諾受薪僱員人數約為 62,000 人。

兩大國際科技公司 Atos Information Technology hk limited 獲批港幣 7,751,229 元工資補貼，承諾受薪人數為 228 人；泰雷茲數字安全雲技術香港有限公司（THALES DIS CPL HONG KONG LIMITED）獲批 750,567 元工資補貼，承諾受薪人數為 44 人。

行頭老化無強積金供款 電召的士台職員無法「保就業」？下一頁

失業率仍嚴重 麥美儀：應加推保就業計劃・多給中小企申請資助彈性：下一頁】 

最新工資補貼額約13.6億，承諾受薪僱員人數約為62,000人。

政府推第二期保就業計劃 科技教育界：協助企業拓海外市場更佳：下一頁

非牟利機構方面，香港管理專業協會（HKMA）及香港復康會分別獲得百多萬以上，香港管理專業協會獲批 3,337,452 元工資補貼，承諾受薪人數為
145人；香港復康會獲批 7,645,767 元工資補貼，承諾受薪人數為 365人。

飲食業方面，經營米線品牌「譚仔三哥」及「譚仔雲南米線」的譚仔國際有限公司獲批 2,825,508 元工資補貼，承諾受薪人數為 110 人。還有，香港法國文化協會獲批 1,746,012 元工資補貼，承諾受薪人數為 95 人 。

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撰文 : 鍾采餘

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