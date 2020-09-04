【附購買連結】台製萊潔牛仔粉紅色/淡橙/冰河 Type IIR醫療口罩 售$119.9/50個

網店鄰住買正提供三款台製萊潔醫療防護口罩發售。



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店方正發售的是台製萊潔口罩，一盒 50 個，本身支援歐洲最高規格 TYPE IIR，並提供三色選擇。當中以牛仔粉紅色和淡橙最靚色! 買家購買後，可在 9 月 15 日後，在指定 200 家分店取貨。

▲ 萊潔醫療防護口罩

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萊潔口罩規格

-Type IIR

-BFE≧99%

-PFE≧95%

-VFE≧99%

-醫用口罩標準

-環保包裝(不是獨立包裝)

-原產地: 台灣

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▲ 萊潔醫療防護口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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