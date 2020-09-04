Medicom 口罩成人、中童和小童口罩 獨立包裝售 $120/40個

▲ Medicom 口罩

近日 Medicom 口罩的供應穩定，售價亦更合理。康健西藥房表示，正發售 Medicom 口罩。



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店方發售的 Medicom 口罩，分為成人、中童和小童尺寸，一盒 40 個獨立包裝，全為 Level 1 水平。三款 Medicom

口罩的售價同為 $120。注意數量有限，售完即止。

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▲ Medicom 口罩

地址:深水埗長沙灣道 深水埗長沙灣道244號 電話:2708 4338

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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