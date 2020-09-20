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【疫市營商】以故事代替 Hard sell 公關公司推廣活用新思維

商管策略 11:42 2020/09/20

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新冠肺炎疫情肆虐，不少中小企都積極地推廣自家品牌，盼在疫情中增加曝光率。有公關公司在疫情之下利用新思維為客戶推廣，以同等資源創造更大效果。

公關公司 「L Concept 」創立於2014年，創辧人林苡晴 (Katie) 表示疫情下商業活動停擺，某些大型項目更全面中止，取而代之是資源開始轉移到網上，說：「線上潮流變化很快，創作、接收消費者的反饋、修改到更貼合市場的新計劃等等，通通亦要快，可能一天內便要轉陣。近年線上宣傳興起，線上、線下的協同效應不容小覷，所以前兩年我們便開始朝這個方向轉型，疫情來到後大家都開始將目光轉到線上，我們叫做起步較早，算是不幸中的大幸。」

科學融入藝術教育 劇團推廣科藝戲劇迎「開學商機」：下一頁

L Concept 」創辧人林苡晴 (Katie)。

環境劇變，連記者會都可能要用 Zoom ，能夠在疫情浪潮中屹立至今的，只有樹立了良好品牌，有大量忠誠度高的客戶的公司。這些客戶在疫情裏會優先去光顧最有信心，最有記憶點的公司。Katie 表示如果其他公司也想累積這類客戶，公司須有客人認同的信念，並以有效的推廣將這個信念潛移默化講述給客人知道。

長期用Zoom上堂開會電腦搶手 翻新機收入疫市增逾 3 成：下一頁

現時不少商業活動都中止了。

Katie 說：「任何人都討厭廣告，我做讀者時看到廣告都會避，所以宣傳上一定要用上正確方法融入客戶生活。以空氣清新機為例，Hard sell 只會惹人反感，但以日常生活作為切入點效果便完全不同。例如這台空氣清新機用上高端科技來淨化空氣，疫情下長期使用能夠幫到小朋友，就算家裏有小動物都能帶來更好環境。講述故事，再選擇受眾喜歡的媒體平台，例如社交媒體，再交由受歡迎的 KOL 來講。公眾受落並持續見到相關資訊，這些互動會讓客戶與品牌連結，甚至會成為客戶生活中的一部份。」

出一個 post，要考慮到趣味性、互動性並兼具簡約，並非看起來般簡單。

公關並不容易

過往不少人都認為聘用公關門檻高是大公司專利，Katie 表示現時門檻低了不少，L Concept 的服務亦漸趨多元化，例如過往合作上都以長期合約為主，畢竟推廣產品需要較長的週期，並提前敲定推廣策略，而現在公司會承接更多短期及小型宣傳。Katie 笑言：「雖然門檻低，但也不代表公關可以隨便自己做的。有些客人會想自己寫新聞稿，或者自己營運社交媒體專頁，甚至問我們拿記者聯絡方式來直接約記者做訪問。我們都會苦口婆心地和他們解釋，宣傳文案有各項隱性要求；社交媒體短短幾行字很有可能是想了半天來平衡資訊量與吸引度；直接找記者的話，由於每份報章取向不同，版面又會因為時事議題而突然改變取材方向，不能夠與記者有效率地溝通的話只會浪費彼此時間。所以專業的事還是交由專業的人做吧，投資在公關上的錢是有回報的。」

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撰文 : 陳文政

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