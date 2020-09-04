【送$20現金券】萬寧新推自家港產 Level 3 口罩 獨立包裝售$98/30個

今日屈臣氏 Level 3 口罩開始減價清貨(按此瀏覽詳情)，除因市場供應多需作調整外，最大的原因是萬寧今日推出了自家的港產 Level 3 口罩。



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今次萬寧推出的香港製造 Level 3 口罩，明顯是針對屈臣氏 Level 3 口罩而來。首先採用 ASTM 最高的 Level 3 規格，PFE/BFE 更 < 99%，方便用戶出入高危場所。新口罩更轉用獨立包裝設計，攜帶更方便 ﹔一盒有 30 個，亦同屈臣氏 Level 3 口罩一樣。

售價方面，萬寧港產 Level 3 口罩定價本較屈臣氏 Level 3 口罩平 $20，售價為 $98。但因今日 Level 3 口罩亦減至 $98，兩者打成平手。不過，現購買萬寧產品滿 $60 即送 $20 萬寧產品現金券，換言之下次再購買萬寧港產 Level 3 口罩就只需 $78 盒，十分抵買。

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跟上批萬寧港產 Level 2 口罩一樣， Level 3 版並沒有標明是那間口罩廠生產，只標明是香港製造。現時此口罩已陸續送到各區萬寧分店，記者則在太古城分店發現此口罩剛到貨。

▲ 萬寧港產 Level 3 口罩已陸續到貨

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▲ 萬寧港產 Level 3 口罩

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▲ 萬寧港產 Level 3 口罩的介紹

▲ 萬寧港產 Level 3 口罩生產日期為8 月31日

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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