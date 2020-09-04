【附購買連結】有大貨!屈臣氏口罩都要減價啦! Level 3 獨立包裝現售$98/30個

近日市面上的屈臣氏 Level 3 口罩供愈來愈多，因此今日屈臣氏開始減價清貨。



【一文看清】搶手日台港產口罩! 即市優惠發售情報 【即日不斷更新】

今日開始，香港各區的屈臣氏門市開始把屈臣氏 Level 3 口罩的價錢牌，由 $109.9 (易賞錢價)，減至 $98，而且是非易賞錢價，即人人都可以此價購得。但注意部分分店仍以舊價發售，俾錢時記得問清楚。此外，屈臣氏官網亦同步減價，售價亦是低至 $98。

屈臣氏 Level 3 口罩的規格資料，可按此瀏覽。

屈臣氏口罩網購連結<<<

【其他內容】3E>99%! 日本 BMC 口罩各屈臣氏門市已上架 【詳情即睇:下一頁】

【其他內容】 【附結果全表】齊集 78 款口罩防護力測試結果! 最強最差口罩即時知 口罩平台製作測試結果速查表【詳情即睇:下一頁】

▲ 屈臣氏 Level 3 口罩減價了

【其他內容】台灣製「實名口罩」混入大陸貨 加利口罩被要求停產與暫停出貨【詳情即睇:下一頁】

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l