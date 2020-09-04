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港人移民不怕食穀種？Amazon英國今年增聘萬人

業界頭條 10:00 2020/09/04

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未來香港或出現 BNO 英國移民潮，也許眾人都認為當地經濟，難以支撐數以萬計的新人口時，竟有科技企業宣布加強在當地投資。亞馬遜（Amazon.com）除了美國大本營之外，在日本與歐陸市場也繼續大展拳腳。該公司早前公布在今年內會在英國國內新增 10,000 個永久職位。

知名度更勝 Google・Amazon M＆M‘s 膺美國最受歡迎品牌之謎見下頁

據悉，今次 Amazon 新增的 10,000 個永久職位中，有 3,000 個崗位已在今年創造，涉及貨品分派與配送服務；該公司承諾在年底前再額外新招聘多 7,000 人，職位涵蓋工程師、人力資源與科技人才等。除此以外，該公司也會在季節購物的高峰期間，在英國各地創造達 20,000 短期職位。

連Amazon、Google都放棄 印度青年靠「買餸」致富 疫情定單大增500%見下頁

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Photo：John Reese@Flickr

撰文 : 陳裕邦

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