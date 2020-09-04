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【疫市營商】靠街坊生意不夠　D2 Place 租戶盼市集重開帶旺人流

業界頭條 17:05 2020/09/04

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新冠肺炎疫情第三波開始緩和，荔枝角新興商場 D2 Place 人流慢慢回復，但靠來自「四小龍」及附近住宅區的客源明顯不夠支持商戶經營。有商場租戶指，若果市集可再次如疫情前頻密舉辦，必可令商場人流回復暢旺，但現時大家都只好公共衛生為重。

手作員店員 Carman 表示，D2 的人流近期已回升，尤其近日在 D2 第二期曾重開過一次市集，當天立時人流急增，最少比閒日多兩倍。她補充：「我們店舖在 1 期， 2 樓那邊都有店舖離場了，幸而都有新舖進駐撐住，情況好像不是太差。至於 1 樓現在還是長時間有遊人逛的，看得到疫情的影響的確開始減低了。」

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2 樓服飾店店員陳小姐說：「我們店舖是在 7 月頭開張的，正好撞正了新冠肺炎疫情好轉時的報復性消費，非常多人。但確診人數急升後，整個商場都無人行，烏蠅飛過都聽到。現在叫做好些，起碼叫有人會行商場，人流算是比較差時增加兩成吧。 D2 Place 分成 1 、2 期，都會定期舉辦市集；近來 2 期都試過重開一次市集，也帶旺了人潮，可惜一期市集還未重開，可能還是怕疫情反覆吧，相信之後有市集會好很多的了。」

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沃爾瑪大賺・百貨公司瀕破產 疫情後消費購物習慣徹底改變見下一頁

D2 人流開始回復。

D2 不少貨品都主打自家製作。

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Photo：Unilever Taiwan、Imgur

撰文 : 陳文政

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