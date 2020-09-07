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【SME學堂】KIRIN・日清也在用！3個「搭訕」層次俘虜消費者心

商管策略 10:10 2020/09/07

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日本的零食大多以包裝精美、口味奇特見稱，除了能夠引起話題，同時抓著消費者的心。麒麟 (KIRIN)、明治、日清等日本食品業品牌巧妙用「PUA」的促銷方法，適時推出不同類型的產品，吸引消費者。

（1）多種口味引起消費者興趣

PUA (Pick-Up Artist) 是指用各種方式搭訕異性，而日本食品企業的 PUA 策略，簡單來說是很會牢牢抓住消費者。吃是人類的本能，所以食品行業 PUA 的第一步是滿足消費者基礎需求，把產品做得好吃。

特許經營穩賺不賠？麥當勞疫市生意滔滔靠「名氣」見下一頁

隨著人們對食品的要求提高，口味、口感成了重要評價標準。當中麒麟的冰結果汁酒，曾推出 20 多種口味。果汁酒主打來自日本 47 個縣市的特產水果，如熊本的橘子、北海道的蜜瓜，為消費者帶來新鮮、正宗的感覺，這是麒麟 PUA 消費者的技巧。

麒麟的冰結果汁酒，曾推出20多種口味。

愈古怪愈多人鍾意？零食「創新口味」的行銷邏輯見下一頁

（2）人無我有 在市場上突圍

滿足了消費者的普遍需求後，第二個層次是發現消費者潛在需求。比喻為 PUA 的話，就是逐漸深入瞭解異性的過程，在溝通中發現對方的個人喜好，明確下一步行動，突出自己的優勢，從而獲得好感。這個階段企業要對消費者有很強的洞察能力，這也是企業在行業中突圍的最佳時機。

舉例，掛耳咖啡的前身是滴漏咖啡。在上世紀 80 年代，日本已經是咖啡消費大國，當地人喜歡在家喝滴漏咖啡。相比即溶咖啡，滴漏咖啡口味更好，但滴漏咖啡需要準備各種器材。日本人在品質和方便之間找到平衡點。在 1990 年，日本山中產業株式會社發明了掛耳咖啡包，並於同年正式申請專利。

年收入600億美元！日本自動販賣機3招增銷售額見下一頁

（3）產生好感後 不妨為消費者「洗腦」

當消費者對企業產生信任，下一步就是「箍客」，即增加消費者的黏性。例如「大人的味道」是日本食品界獨有的標籤。當人們長大後口味確實會有所變化，但日本企業把這種需求加了一個「大人的味道」概念，並形成了行業共識，消費者也接受了這個概念，令許多消費者在購物時會特別挑選有「大人的味道」標籤的食品或飲品。

日本食品企業將 PUA 技巧應用在行銷方面，當中品牌與消費者溝通最直接的方式，不是廣告的投放，不是社交平台的運營，而是產品本身。

麒麟午後紅茶「大人的午後時光」

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Photo：Supermarket News、FBIF

撰文 : 廖淑瑩

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