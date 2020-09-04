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PFE ≧ 95%/BFE ≧ 95%!港廠未來世界成人及兒童口罩買1送1優惠! 平均 $49/50個

行內熱話 13:31 2020/09/04

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 卓悅在 FB 表示，正推出未來世界成人及兒童口罩買1送1優惠!。

【一文看清】搶手日台港產口罩即市優惠情報 【即日不斷更新】

未來世界是香港口罩品牌，今次推1送1優惠的是 PFE ≧ 95%/BFE ≧ 95%版本。每盒口罩售$98，買1送1優惠後即平均售$49盒/50個，每個口罩只售 $0.98。

【其他內容】3E>99%! 日本 BMC 口罩各屈臣氏門市已上架 【詳情即睇:下一頁】 

未來世界成人口罩

【其他內容】台灣製「實名口罩」混入大陸貨 加利口罩被要求停產與暫停出貨【詳情即睇:下一頁】

【其他內容】【超抵用】真日本製造超透氣! 平和 Heiwa Life 3D Level 3 成人/中童口罩 現貨售$160/60個【詳情即睇:下一頁】

未來世界口罩

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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