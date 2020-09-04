PFE ≧ 95%/BFE ≧ 95%!港廠未來世界成人及兒童口罩買1送1優惠! 平均 $49/50個

卓悅在 FB 表示，正推出未來世界成人及兒童口罩買1送1優惠!。



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未來世界是香港口罩品牌，今次推1送1優惠的是 PFE ≧ 95%/BFE ≧ 95%版本。每盒口罩售$98，買1送1優惠後即平均售$49盒/50個，每個口罩只售 $0.98。

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▲ 未來世界成人口罩

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▲ 未來世界口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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