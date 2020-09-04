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【疫市營商】疫情未完學校照網上授課　教師家長培訓講座需求大

商管策略 12:04 2020/09/04

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香港新冠肺炎疫情未完，學校停課不停學，家長要為孩子安排讀書與玩樂時間，親子管教技巧變成大學問，也是商機。由於疫情期間暑期班取消「元氣大傷」， 6 成家長因此要報名參加網上培訓課程。此外，部分學校亦指 10 月份會採取「混合式教學」（面授及網上）而非全面復課。有培訓機構推出到校家長講座以及專業教師培訓課程，讓學校以至家長能挑選最適合教育教學方式。

親職教育專業培訓學會培訓總監文正康（Chris）表示：「新冠肺炎疫情持續沒有暑期班真是「元氣大傷」，早在 4 至 5 月期間家長轉到網上課程，現時約 9 成家長選擇網上培訓，參加人數上升近 60%。」

科學融入藝術教育 劇團推廣科藝戲劇迎「開學商機」：下一頁

家長可透過學校講座提升親子管教技巧

長期用Zoom上堂開會電腦搶手 翻新機收入疫市增逾 3 成：下一頁

文正康續指：「疫情下部分學校能態度保守，不敢全部回復面授課程，故 10 月以後仍會採用『混合式教育』（面授及網上）。」他又指，現時與合作幼兒園及小學約佔 7 成，中學與其他機構約佔 3 成，學校普遍選擇 1 至 2 節（1 至 2 場）到校講座。

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撰文 : 鍾采餘

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